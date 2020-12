Toyota stoppt Produktion in Frankreich und Grossbritannien

Die Produktion werde bis zu zwei Tage früher eingestellt als geplant, hiess es in einer Mitteilung. Grund seien erwartete Engpässe bei der Zulieferung. Die Werksferien sollen bis zum 4. Januar dauern. Daran ändere sich vorerst nichts, so der Sprecher.

Mit Blick auf die mögliche Aufhebung der Sperre für den Warenverkehr hiess es in Pariser Regierungskreisen am Dienstag, man arbeite an einer Lösung, die im Laufe des Tages präsentiert werden dürfte. Frankreich hatte am Sonntagabend wegen der raschen Ausbreitung einer neuen Variante des Coronavirus die Grenzen zu Grossbritannien auch für den Warenverkehr geschlossen. Die Sperre von 48 Stunden sei eine Notmassnahme, um eine praktische Lösung zu finden und sich mit europäischen Partnern auszutauschen, hiess es in den Kreisen.

(SDA)