Rezession in Deutschland im 2023 - und auch in diesem Jahr dürfte die Wirtschaft kaum wachsen. Darüber hinaus hat Deutschland viele Probleme. Die Digitalisierung ist nicht einmal auf dem Niveau einer Vielzahl afrikanischer Staaten, die Infrastruktur ist marode - und dann ist da auch noch das gigantische Ding mit der Energiewende: Ausstieg aus der Atomkraft und aus fossilen Brennstoffen und stattdessen die Hoffnung, erneuerbare Energien an die Stelle von Atom, Öl und Gas zu setzen.