In acht von diesen neun Einführungsjahren konnten Schweizer Blue Chips in den auf die Amtsreinführung folgenden Wochen oder auch wenigen Monaten kräftig zulegen. Nicht selten ging es mit dem SMI dann sogar im gesamten Jahr der Amtseinführung in die Höhe. Da waren oft Kursgewinne mit dem Index von 20, 30 oder auch 40 Prozent drin. 2001 war die einzige Ausnahme seit 1989, in dem Anleger mit einem neuen US-Präsidenten mit dem SMI bei Spekulation auf steigende Kurse nichts verdienen konnten.