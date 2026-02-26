Vor vier Wochen hielten Tech-Anleger kurz den Atem an. Wie aus dem Nichts kursierte am Markt die Angst, KI – künstliche Intelligenz – könnte vom Mega-Boom in einen Stottergang umschalten und beim Wachstum massiv an Tempo verlieren. Folge waren Kursrückgänge querbeet durch die KI-Branche und bei Firmen, die mit KI künftig Geld verdienen wollen oder bei denen die Kasse jetzt schon ganz laut klingelt.
Diese Korrektur hielt glücklicherweise nur wenige Tage an. Inzwischen hat sich der Markt nicht nur stabilisiert, sondern zeigt wieder nach oben. Einer der Gründe für die Beruhigung im Sektor waren die Jahreszahlen und der Ausblick von ASML. Das Unternehmen aus Veldhoven in den Niederlanden profitiert zurzeit von der besonders grossen Nachfrage aus dem KI-Bereich. Die Aktie von ASML hat sich während der KI-Wirren der letzten Wochen als resistent erwiesen. Sie hat sich seit September des letzten Jahres im Wert mehr als verdoppelt.
ASML bietet als Maschinenbauer Geräte für die Fertigung einer Vielzahl an Computerchips. Zum einen sind das Maschinen, mit denen sehr kleine und hochleistungsfähige Chips produziert werden können und die insbesondere für KI sowie beispielsweise High-End-Smartphones verwendet werden. Dort hat ASML mit seinen Maschinen mehr oder weniger ein Monopol. Stark gefragt sind aber auch Chip-Produktions-Maschinen von ASML für die Herstellung von Computerchips in der Massenproduktion.
Auf jeden Fall konnte ASML seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 15,5 Prozent auf 32,7 Milliarden Euro ausweiten. Der Periodenüberschuss stieg dabei deutlich überproportional um 26,3 Prozent auf 9,6 Milliarden Euro. Das Ergebnis zeigt sofort die starke Marktstellung von ASML und auch die aus einer hohen Nachfrage resultierenden hohen Margen. Denn die Netto-Gewinnspanne nach Zinsen und Steuern bei den Niederländern liegt bei rund 30 Prozent.
Das ist sehr viel. Aber damit nicht genug. ASML blickt zuversichtlich nach vorne und will den Umsatz in diesem Jahr um bis zu 20 Prozent auf bis 39 Milliarden Euro ausweiten. Auf der Gewinnseite dürfte sich das erneut weit überproportional und das möglicherweise noch deutlicher als in 2025 auswirken. Der Gewinn je Aktie könnte so in diesem Jahr möglicherweise von 24,73 Euro je Aktie auf 31,0 oder vielleicht sogar auf 33,0 Euro je Anteil hochschiessen.
Der KI-Boom könnte sich ungebremst auch im nächsten Jahr fortsetzen und ASML weiter steigende Umsätze, nochmals höhere Margen und somit erneut einen deutlich überproportionalen Ergebnisanstieg bringen. In 2027 halte ich sogar einen Gewinn je Aktie von 39,0 oder vielleicht sogar 40,0 Euro für möglich.
Das ist zwar auf den ersten Blick betrachtet ein 32er-KGV und damit nicht gerade günstig. Aber man muss bedenken: In den letzten Jahren waren Anleger oft bereit für die Aktie auch 40er- und 45er-KGVs auf den Tisch zu legen. Alleine das eröffnet weiteres Kurspotential für den Titel von etwa 40 Prozent in den Bereich um 1800, vielleicht sogar 2000 Euro (derzeit: 1300 Euro).
Nachdem ASML Anfang Jahr über das bisherige Allzeithoch vom Juli 2024 bei 1000 Euro ausgebrochen ist und dann beschleunigt zulegen konnte, haben Anleger wahrscheinlich als nächstes, vielleicht sogar schon kurzfristiges, Kursziel die 1500 Euro auf ihrer Liste.
Passende Partner-Produkte zu ASML (Mini Future)
Zum aktuellen Kursniveau wären das Kurssteigerungen von 15 Prozent. Risikofreudige Anleger wetten mit einem Call auf einen schnellen Sturm der ASML-Aktie auf 1500 Euro. Ein Zertifikat mit niedrigem 3er-Hebel (ISIN: CH1520879979) könnte dann mehr als 40 Prozent zulegen.
Zertifikat mit etwas höherem 4er-Hebel (ISIN: CH1511792942) würde sogar 60 Prozent klettern. Ein noch spekulativerer Call mit 7er-Hebel (ISIN: CH1530397137) könnte sich bei ASML-Kursen um 1500 Euro glatt verdoppeln.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1520879979
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 920.25)
|UBS
|ASML Hldg. N.V.
|Long
|CHF
|Gering
|CH1511792942
LEON Long Mini-Future (Stop Loss 1.032.48)
|Leonteq Securities
|ASML Hldg. N.V.
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1530397137
VT Long Mini-Future (Stop Loss 1.149.50)
|Bank Vontobel
|ASML Hldg. N.V.
|Long
|CHF
|Hoch
Wichtiger Hinweis:
Sämtliche Darstellungen und andere Veröffentlichungen in diesem [Trading-Ideen-]Artikel dienen ausschliesslich der Information. Insbesondere stellen die "Passende Produkte" weder eine Aufforderung, noch eine Empfehlung zum Erwerb resp. zu Veräusserung von Finanzinstrumenten dar, und können somit nicht als Anlageberatung oder als sonstige Entscheidungsgrundlage erachtet werden. Jedes "passende Produkt" in diesem Trading-Ideen Artikel gibt lediglich die Meinung und persönliche Entscheidung des jeweiligen Autors wieder.