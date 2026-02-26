Diese Korrektur hielt glücklicherweise nur wenige Tage an. Inzwischen hat sich der Markt nicht nur stabilisiert, sondern zeigt wieder nach oben. Einer der Gründe für die Beruhigung im Sektor waren die Jahreszahlen und der Ausblick von ASML. Das Unternehmen aus Veldhoven in den Niederlanden profitiert zurzeit von der besonders grossen Nachfrage aus dem KI-Bereich. Die Aktie von ASML hat sich während der KI-Wirren der letzten Wochen als resistent erwiesen. Sie hat sich seit September des letzten Jahres im Wert mehr als verdoppelt.