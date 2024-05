An den gestern präsentierten Zahlen zum ersten Quartal kann die Kursschwäche eigentlich weniger liegen. So verzeichnete Swiss Life in den drei Monaten nicht nur Neugeldzuflüsse in der Vermögensverwaltung von 700 Millionen Franken, sondern seit Jahresanfang auch einen Anstieg der verwalteten Gelder von 111,8 auf 117,1 Milliarden Franken.