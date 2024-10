Bei den Machenschaften, die über einen Zeitraum von fünf Jahren andauerten, handle es sich um eine «komplexe Kette von Transaktionen mit einer kleinen Anzahl lokaler Geschäftspartner», so Trafigura in dem Communiqué. «Wir sind bitter enttäuscht über das Fehlverhalten in unserem mongolischen Ölgeschäft. Bei Trafigura ist kein Platz für Fehlverhalten, und wir ergreifen angemessene disziplinarische Massnahmen gegen die wenigen beteiligten Personen», lässt sich Trafigura-Chef Jeremy Weir zitieren.