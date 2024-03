Die 1992 gegründete Greenergy zähle mittlerweile zu den grössten Anbietern von Biotreibstoffen mit Produktionen in Grossbritannien und in den Niederlande, schrieb Trafigura weiter. Mit dem Zukauf will die Gruppe das Treibstoffgeschäft in Europa stärken und mit erneuerbaren Kraftstoffen ergänzen.