Trafigura habe seit der fraglichen Zeit freiwillig wichtige Schritte unternommen, um die Compliance zu verbessern, schrieb der Konzern. So seien Richtlinien und Verfahren mit Blick auf die Marktintegrität sowie auch Prozesse und Kontrolle rund um die Kommunikation zu Marktaktivitäten verbessert worden. Auch habe Trafigura sich dazu bereit erklärt, die Vertraulichkeitsklauseln in den Verträgen anzupassen, so dass sie nicht zu Verstössen in der Kommunikation mit den Behörden führten.