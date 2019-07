Trauer um preisgekrönten Broadway-Produzenten Harold Prince

Dies berichteten US-Medien am Mittwoch unter Berufung auf einen Sprecher des Künstlers. Prince hat 21 Tonys gewonnen, mehr als jeder andere in der Geschichte der Theaterpreise.

Musikgrössen wie Andrew Lloyd Webber, Chita Rivera und Sting trauerten um den Broadway-Star, der auch viele Musical-Produktionen selbst inszenierte. "Dieser wunderbare Mann hat mir so viel beigebracht", würdigte der britische Komponist Andrew Lloyd Webber den Regisseur seiner Hit-Musicals "Evita" und "Phantom of the Opera". Prince sei nicht nur der "Prinz der Musicals", sondern auch das "gekrönte Oberhaupt", das zwei der besten Werke seiner Laufbahn inszeniert habe, schrieb Webber auf Twitter.

"Ich verdanke ihm so viel", schrieb US-Schauspielerin Chita Rivera, die als Anita in der Uraufführung des Musicals "West Side Story" am Broadway 1957 berühmt wurde. Der Tod von Prince mache sie sehr traurig, teilte Rivera in einem Tweet mit. "So viel Energie, so viel Leidenschaft, total inspirierend", schrieb der britische Musiker Sting über den Verstorbenen. "Dieser Mann ist dafür verantwortlich, dass so viele von uns das Theater lieben und dafür leben", schrieb Sänger und Schauspieler Josh Groban auf Twitter.

Der 1928 in New York geborene Prince begann in den 60er Jahren, eigene Shows am Broadway zu produzieren, und arbeitete später auch als Regisseur. Gemeinsam mit anderen gelangen ihm Erfolge wie "Cabaret", "Zorba", "West Side Story", "Evita" und "Phantom of the Opera". Prince war verheiratet und hatte zwei Kinder.

