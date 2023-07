Der französische Triebwerksbauer und Technologiekonzern Safran wird nach einem guten ersten Halbjahr zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der Flugverkehr habe sich weiter erholt, die Nachfrage steige und somit habe auch Safran in den vergangenen sechs Monaten von dem Reiseboom nach der Corona-Pandemie profitiert, teilte der Konzern am Donnerstag in Paris mit. Ausserdem hat das Management ein Aktienrückkaufprogramm gestartet: Insgesamt sollen bis Ende 2025 Aktien im Wert von einer Milliarde Euro einkassiert werden.

27.07.2023 08:19