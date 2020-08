Tropennacht vor letztem waschechten Hochsommertag

Die Temperaturen dürften sich bereits zur Mittagszeit der 30-Grad-Marke nähern oder sie übersteigen, wie der Wetterdienst Meteonews mitteilte. Für den Nachmittag sind Höchsttemperaturen von 32 bis 35 Grad zu erwarten.

Solche Werte sind für die zweite Augusthälfte rekordverdächtig. Meteonews rechnet für einige seiner Messstationen sogar mit den höchsten Temperaturen dieses Jahres.

Am wärmsten war es mit 23,4 Grad in der Nacht auf Freitag in Pleigne JU auf 800 Metern über Meer. Vaduz mass 23 Grad und Rüti ZH 22,5. In städtischen Gebieten verzeichneten Basel mit 21,1, St. Gallen mit 21,5 und Lausanne Pully mit 20,8 Grad eine Tropennacht.

In der Nacht auf Samstag steigt das Gewitterrisiko. Am Samstagmorgen erfasst eine Kaltfront aus Frankreich und Deutschland die Schweiz und bringt gewittrige Regengüsse. Dies prägt vor allem die erste Tageshälfte, am Nachmittag setzt eine Beruhigung ein. Die Temperaturen sinken, kühl wird es aber nicht.

