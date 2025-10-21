Edelmetalle insgesamt geniessen laut der Studie hohe Beliebtheit. Demnach halten 71 Prozent der Befragten Edelmetalle für eine sinnvolle Anlageform. Damit befinden sie sich als Anlageform auf dem dritten Platz in der Beliebtheitsskala mit einem Zuspruch von 31,8 Prozent. Davor liegen Immobilien (42,6 Prozent) und Sparkonten (34,3 Prozent).