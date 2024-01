Ein Materialmangel an Triebwerken vieler Airbus-Jets hat dem US-Rüstungskonzern RTX im abgelaufenen Jahr einen Gewinneinbruch eingebrockt. Die Triebwerkssparte Pratt & Whitney rutschte wegen der anstehenden Reparaturen in die roten Zahlen, und der Überschuss des Konzerns sackte um fast 40 Prozent auf 3,2 Milliarden US-Dollar (2,9 Mrd Euro) ab. Für das laufende Jahr rechnet RTX-Chef Greg Hayes allerdings mit einem kräftigen Umsatzanstieg, wie der US-Partner des deutschen Triebwerksherstellers MTU am Dienstag in Arlington mitteilte. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie soll ebenfalls wachsen.

23.01.2024 16:15