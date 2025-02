Der Goldpreis steigt von einem Rekordhoch zum nächsten: Am Donnerstag haben geopolitische Sorgen die Nachfrage nach dem sicheren Anlagehafen weiter angeheizt. Am Morgen wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 2954,37 US-Dollar gehandelt und damit so hoch wie noch nie. An den Finanzmärkten wächst die Sorge, dass die USA ihre Unterstützung für die Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland aufgeben könnten.