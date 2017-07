Trump Junior veröffentlicht E-Mails in Russland-Affäre

Donald Trump Junior schrieb auf Twitter, er veröffentliche den Schriftverkehr, um Transparenz zu schaffen. In dem am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst veröffentlichte Mail-Wechsel erklärt der Publizist Rob Goldstone, dies sei "Teil der Unterstützung der russischen Regierung für Herrn Trump". Als Antwort schrieb Trump Junior: "Wenn es das ist, was Sie sagen, liebe ich das."

Trump Junior ist in den vergangenen Tagen zunehmend in den Fokus der Russland-Affäre gerückt. Mehrere Kongressausschüsse sowie ein Sonderermittler gehen dem Verdacht nach, Russland könne die US-Wahl zugunsten von Trump beeinflusst haben. Die Regierung in Moskau weist die Vorwürfe zurück. Der Präsident hat erklärt, es habe keine Absprachen gegeben.

(SDA)