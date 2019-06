Trump stellt erneut mögliches Treffen mit Kim in Aussicht

Dies sagte Trump am Sonntag in Seoul. Ein Treffen im Grenzgebiet zwischen den beiden Staaten wäre "sehr kurz. Aber das ist in Ordnung. Ein Händeschütteln bedeutet viel", ergänzte der US-Präsident.

"Ich würde gerne 'Hallo' sagen." Es gebe aber noch Abstimmungsbedarf. "Sie versuchen, es hinzukriegen. Es ist nicht so einfach", ergänzte Trump.

Am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka hatte Trump Kim am Vortag überraschend ein Treffen mit Kim in der entmilitarisierten Zone angeboten. Er könne den nordkoreanischen Staatschef bei seinem Südkorea-Besuch im Grenzgebiet treffen - einfach, um ihm die Hand zu schütteln und "Hallo" zu sagen, hatte er im Kurzmitteilungsdienst Twitter geschrieben.

Die nordkoreanische Regierung hatte das Angebot als interessant begrüsst. Bei einem ersten Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim im Juni 2018 in Singapur hatte Nordkorea grundsätzlich einer Denuklearisierung zugestimmt. Konkrete Schritte wurden damals aber nicht vereinbart. Ein zweiter Gipfel in Hanoi im Februar scheiterte, da es keinerlei Annäherung gab. Seither herrscht Stillstand in den Atomgesprächen zwischen Washington und Pjöngjang.

