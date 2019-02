Trump und Kim treffen sich zu neuem Gipfel

Auf die Frage, ob bei den Gesprächen in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi das Ende des Korea-Kriegs verkündet werde, sagte Trump am Mittwoch: "Wir werden sehen." Kim zeigte sich bei der Begrüssung zuversichtlich, dass beide Staatsmänner zu einem guten Ergebnis kommen könnten. "Ich werde mein Bestes geben."

Trump und Kim kommen zunächst zu einem 20-minütigen Gespräch unter vier Augen zusammen, anschliessend ist ein Abendessen in grösseren Kreis mit Beratern und Ministern geplant. Dafür haben sich Trump und Kim an einem legendären Ort verabredet: dem Metropole-Hotel in Hanoi.

Das im Jahr 1901 während der französischen Kolonialherrschaft eröffnete Anwesen beherbergte internationale Filmstars und steht wie kaum ein anderer Ort für die wechselvolle Geschichte Vietnams. Charlie Chaplin verbrachte dort seine Flitterwochen.

Heute erinnert daran der Charlie-Chaplin-Cocktail des Hauses und eine nach dem US-Schauspieler benannte Luxus-Suite. Nach dem Ende der französischen Herrschaft ging das Metropole in vietnamesischen Besitz über. Während des Vietnam-Krieges wurden Bombenschutz-Keller unter dem Hotel eingerichtet, die Gäste heute besichtigen können.

(SDA)