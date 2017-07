Trump und Putin treffen sich in Hamburg erstmals zu Gespräch

Trumps Verhalten gegenüber Russland wird von Teilen der US-Öffentlichkeit mit grossem Misstrauen beobachtet. Hintergrund ist die Affäre um mutmasslich russische Cyberangriffe im US-Wahlkampf zugunsten des heutigen Präsidenten und um dubiose Kontakte von Mitarbeitern des Trump-Wahlkampfteams nach Moskau.

Zuletzt hatte der US-Präsident allerdings einen scharfen Ton gegenüber Moskau angeschlagen. Bei einem Besuch in Polen warf Trump der russischen Regierung am Donnerstag "destabilisierendes" Verhalten vor. Auch sorgte er mit der versprochenen Lieferung von Patriot-Abwehrraketen an Polen für weitere Verstimmung.

(SDA)