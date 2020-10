Trump bestätigte am Donnerstagabend (Ortszeit) im Interview mit Fox News, dass sich Hope Hicks mit dem Virus angesteckt hat. "Sie wurde positiv getestet", sagte Trump. "Wir verbringen viel Zeit mit ihr." Trump erwarte, sein Ergebnis später am Abend oder Freitagmorgen zu bekommen. "Ob wir Quarantäne halten oder ob wir es haben, weiss ich nicht", sagte Trump mit Blick auf sich und First Lady Melania.

(SDA)