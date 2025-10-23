Trump hatte bereits in mehreren Städten die Nationalgarde eingesetzt, unter anderem in der Hauptstadt Washington und in der kalifornischen Metropole Los Angeles. Die Nationalgarde ist Teil der US-Streitkräfte und kann etwa bei Naturkatastrophen, Unruhen oder Notfällen im Inneren eingesetzt werden. Normalerweise stehen die Truppen unter dem Kommando der Gouverneure der Bundesstaaten. Kritiker werfen Trump vor, mit dem Einsatz der Nationalgarde vor allem eine militärische Machtinszenierung zu veranstalten und politische Gegner einschüchtern zu wollen./ngu/DP/he