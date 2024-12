Aufgeschlossener zeigten sich zwei grönländische Abgeordnete im dänischen Parlament. Man sei «open for business», also offen für Geschäfte, sagte Aaja Chemnitz. Ihre Partei Inuit Ataqatigiit würde sich ein stärkeres amerikanisches Engagement in Grönland wünschen, vor allem in den Bereichen Bildung und wirtschaftliche Entwicklung.