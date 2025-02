Die US-Regierung will es Ausländern nach Angaben von Präsident Donald Trump ermöglichen, ein als «Gold Card» bezeichnetes Visum für unbegrenztes Aufenthaltsrecht in den Vereinigten Staaten zu erwerben. Der Erwerb dieses Visums könnte Trump zufolge fünf Millionen Dollar kosten. «Eine Menge Leute wollen in dieses Land, und sie sind in der Lage zu arbeiten und Arbeitsplätze zu schaffen und Unternehmen aufzubauen und Steuern zu zahlen, all solche Dinge», sagte der Republikaner im Weissen Haus.