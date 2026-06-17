Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat US-Präsident Donald Trump zum Abschluss des G7-Gipfels auf Schloss Versailles empfangen. Der Republikaner begrüsste Macron und dessen Ehefrau Brigitte an den Stufen des Schlosses bei Paris - die Staatschefs wirkten gelöst. Trump und Macron waren in der Vergangenheit immer wieder in verbale Keilereien miteinander geraten, den Verlauf des G7-Gipfels in Évian am Genfersee bewerteten dessen Teilnehmer aber als erfolgreich.