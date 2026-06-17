Macron hatte Trump anlässlich des 250. Jahrestags der Unabhängigkeit der USA, der im Juli in den Vereinigten Staaten gefeiert wird, zum Abendessen eingeladen. Schloss Versailles ist nach französischen Angaben eine Hochburg der französisch-amerikanischen Freundschaft, wo 1783 der Vertrag unterzeichnet wurde, der die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten besiegelte.
Der Sender BFM TV will herausgefunden haben, was auf der Speisekarte des Abends steht. Darunter sind zu finden: Spargel, Geflügel, Käse und Schokoladen-Tarte./rin/DP/men
(AWP)