Ein umstrittenes Sparpaket der liberalkonservativen Regierung hat in Tschechien die entscheidende Hürde genommen. Bei der abschliessenden Abstimmung im Abgeordnetenhaus in Prag gab es am Freitag 108 Ja- und 86 Nein-Stimmen. Das Konsolidierungspaket geht nun weiter an den Senat, wo die Zustimmung aufgrund der Regierungsmehrheit als sicher gilt. Ministerpräsident Petr Fiala hatte das bisherige Tempo der Verschuldung des EU-Mitgliedstaats vor kurzem als «bedrohlich» bezeichnet.

13.10.2023 13:53