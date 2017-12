"Tür nicht vor der Nase zuschlagen": Papst rechtfertigt sein Zögern

"Wenn man dem anderen die Tür vor der Nase zuschlägt, dann kommt die Botschaft nicht an", sagte der Papst am Samstag. Deshalb versuche er, die Dinge "Schritt für Schritt zu sagen und die Antworten anzuhören".

Franziskus wurde bei seinem Besuch vorgeworfen, den Konflikt zu lange nicht angesprochen zu haben und die in Myanmar verfolgte muslimische Rohingya-Minderheit auch nicht beim Namen genannt zu haben. Erst am vorletzten Tag seiner Reise in Bangladesch benutzte er den Begriff "Rohingya" bei einem Treffen mit einigen Flüchtlingen.

"In einer offiziellen Rede dieses Wort (Rohingya) zu sagen, hätte jemandem die Tür vor der Nase zugeschlagen", fuhr das Katholiken-Oberhaupt fort. Er habe sich mit anderen Worten auf den Konflikt bezogen. Er sei sehr zufrieden, dass seine Botschaft auf diese Weise angekommen sei.

Aus Myanmar sind fast eine Million Rohingya nach Bangladesch geflüchtet. In Myanmar werden sie nicht als Staatsbürger und nicht als eigene Ethnie anerkannt, weshalb ihr Name dort nicht benutzt wird und sie Menschen ohne jeglichen Rechte sind. Die Vereinten Nationen sprechen davon, dass es in Myanmar eine "ethnische Säuberung" gegeben habe.

(SDA)