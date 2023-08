Der weltgrösste Reisekonzern Tui rechnet trotz extremer Hitze und Waldbränden in Südeuropa weiter mit einem starken Reisesommer. Das Mittelmeer bleibe das am stärksten gefragte Ziel für den Sommerurlaub, sagte Vorstandschef Sebastian Ebel bei der Vorlage der Quartalszahlen am Mittwoch in Hannover. Nach der Rettung durch den Staat in der Corona-Krise hat Tui inzwischen alle Gelder zurückgezahlt. Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September erwartet der Vorstand einen bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) von knapp einer Milliarde Euro - auch wenn die Brände auf Rhodos das Geschäft im Juli etwas bremsten.

09.08.2023 15:27