Der Reisekonzern Tui kauft mit dem Erlös neuer Wandelschuldverschreibungen alte Papiere zurück. Wie angepeilt erwirbt das Unternehmen für 472 Millionen Euro Titel mit Fälligkeit 2028, wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte. Zur Finanzierung will Tui den Erlös aus der am Donnerstag angekündigten Emission von Wandelanleihen im Umfang von 487 Millionen Euro verwenden. Diese haben eine Laufzeit von 7 Jahren, wie der Konzern am Freitagmorgen mitteilte.