Die Spezialisten von Tui Suisse hätten sich vor allem in Spanien, der Türkei, in Ägypten, Griechenland und den Vereinigten Arabischen Emiraten schnell mit den dortigen Hoteliers in Verbindung gesetzt, um Hotelkapazitäten von FTI zu übernehmen. «Wir haben an diesen Destinationen 300'000 Hotelplätze aufgestockt», so von Czapiewski. Diese seien teilweise vorher von FTI angeboten worden, aber nicht alle.