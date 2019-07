Essebsi war am Mittwoch ist erneut in ein Militärspital eingewiesen worden, wie sein sein Sohn mitgeteilt hatte. Der 92-Jährige musste erst im Juni für eine Woche in eine Klinik - wegen einer "schweren Gesundheitskrise", wie es damals hiess.

Essebsi spielte ab 2011 eine wichtige Rolle beim Übergang des Landes zur Demokratie. Nach dem Sturz des Autokraten Zine el-Abidine Ben Ali leitete er ein Übergangskabinett aus Technokraten.

(SDA)