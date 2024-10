Bis zu 2.000 Menschen sollen mit den Kriegsschiffen in die türkische Hafenstadt Mersin gebracht werden. Laut der türkischen Botschaft im Libanon wird auch die Evakuierung per Luft in begrenzter Zahl vorbereitet. Dem türkischen Staatssender TRT zufolge leben 14.000 türkische Staatsbürger im Libanon.