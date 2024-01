Der türkische Aussenminister Hakan Fidan hat den Chef der islamistischen Hamas, Ismail Hanija, nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu in Ankara empfangen. Fidan und Hanija hätten darüber gesprochen, dass in Gaza schnellstmöglich ein Waffenstillstand erreicht werden müsse, berichtete Anadolu unter Berufung auf diplomatische Quellen am Samstagabend. Es sei zudem um die Geiseln in der Hand der Hamas, eine mögliche Aufstockung humanitärer Hilfe sowie um eine Zwei-Staaten-Lösung gegangen, hiess es. Hanija ist der Vorsitzende des Hamas-Politbüros und lebt in Katar.

21.01.2024 13:36