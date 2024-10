Inmitten des aufgeheizten politischen Klimas in den USA haben sich die Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz und J.D. Vance ein überraschend sachliches TV-Duell geliefert. Ihre erste und voraussichtlich einzige Fernsehdebatte in diesem Wahlkampf stach durch inhaltliche Tiefe hervor: Themen wie die irreguläre Migration, das Recht auf Abtreibung und die Klimakrise wurden intensiv diskutiert. Ein Schlagabtausch zum Kapitol-Sturm der Anhänger Donald Trumps am 6. Januar 2021 zeigte jedoch auch deutlich die tiefen Gräben zwischen den politischen Lagern.