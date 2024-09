Mehr als 170 Westschweizer Persönlichkeiten haben sich mit einem offenen Brief an die Spitze des Medienhauses Tamedia und den Verwaltungsrat von dessen Muttergesellschaft, der TX Group, gewandt. Sie fordern die Adressaten auf, sich für die Medienvielfalt in der Romandie einzusetzen und auf Entlassungen zu verzichten.