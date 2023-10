«20 Minuten» hat Dean Cavelti zum neuen Technologie-Chef (CTO) mit Einsitz in der Geschäftsleitung ernannt. Er wird per Anfang Februar 2024 ins Unternehmen eintreten und dann Marco Di Bernardo ablösen. Derzeit ist er noch als Head of IT & Technology für die Energy Schweiz AG tätig, wie die Tochtergesellschaft der TX Group am Dienstag mitteilte.

17.10.2023 12:13