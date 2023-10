Goldbach Media und die Seven One Entertainment Group Schweiz verlängern ihre Zusammenarbeit. Goldbach Media wird weiterhin für die TV-Sender Sat 1, Pro Sieben, Kabel Eins, Sixx, Sat 1 Gold, Pro Sieben Maxx und Puls 8 für Werbetreibende in der Schweiz Werbefenster anbieten.

06.10.2023 06:58