Rückgang in allen Regionen

Im dritten Quartal allein ist es in der Rechnung von U-blox zu einem deutlichen Umsatzrückgang von 42 Prozent (-37 Prozent in LW) gekommen, nachdem die Verkäufe im ersten Halbjahr in Franken gerechnet noch um 13 Prozent (+15 Prozent in LW) gestiegen waren, wie ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage erklärte.