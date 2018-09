U2-Sänger Bono verliert seine Stimme

Bono sei vor der Show noch fit gewesen. "Aber nach einigen Liedern hat er komplett die Stimme verloren." U2 hatte bereits am Vorabend ein Konzert in Berlin gegeben.

"Wir wissen nicht, was passiert ist", hiess es in der Mitteilung von Bonos Bandkollegen Adam Clayton, Larry Mullen und The Edge. "Wir werden ärztlichen Rat einholen." U2 befindet sich derzeit auf der Tournee "Experience + Innocence". Die Tour durch Europa soll nach dem Konzertauftakt in Berlin noch bis November andauern. Am Dienstag und Mittwoch sind Konzerte in Köln geplant, danach geht es weiter nach Paris.

Die irische Rockband hatte seit den 80er Jahren zahlreiche Hits, darunter "Sunday Bloody Sunday", "With or Without You" und "One".

Der 58-jährige Bono ist auch bekannt für sein Engagement gegen Armut, er ist Vorstandsmitglied der Kampagnenorganisation One. In Berlin traf er am vergangenen Dienstag Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Kanzleramt, um über Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika zu sprechen.

(SDA)