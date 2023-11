Die neue E-ID-Vorlage sei keine Kopie der gescheiterten Vorlage, sagte Justizministerin Elisabeth Baume-Schneider vor den Medien in Bern. «Sie wurde von A bis Z überarbeitet.» Bei der Erarbeitung sei das «maximale Meinungsspektrum» berücksichtigt werden. Die Gegner der alten Vorlage seien aktiv in alle Überlegungen eingezogen worden. Insgesamt seien in der Vernehmlassung über hundert Stellungnahmen eingegangen - doppelt so viele wie beim alten Gesetz.