Die UBS-Aktien gewinnen um 09.20 Uhr 1,1 Prozent auf 25,40 Franken, das Tageshoch kurz nach Eröffnung markierten sie dabei mit 25,87 Franken. Sie erholen sich damit weiter vom jüngsten Kurseinbruch in Folge der weltweiten Marktturbulenzen von Anfang August. Der Gesamtmarkt gemessen am SMI zieht um 0,7 Prozent an.