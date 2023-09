UBS-Chef Sergio Ermotti gibt sich mit Blick auf verlorene Kundengelder bei der Credit Suisse zuversichtlich. Er sehe in diesem Quartal ein «gutes Momentum» bei der Rückgewinnung der Vermögen, welche CS-Kunden vor der Übernahme durch die UBS abgezogen hatten, sagte Ermotti in einem Interview mit Bloomberg am Montag in Peking.