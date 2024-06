Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung werde zudem neu Ali Khunji Co-Head des Standorts in Bahrain und damit gemeinsam mit Khaled Salah verantwortlich sein. Ali Khunji werde sich auf den Ausbau des Wealth-Management-Geschäfts in Bahrain und der Ostprovinz konzentrieren, so die UBS. Er kommt den Angaben zufolge von HSBC, wo er die Vermögensverwaltung und das Personal Banking in Bahrain leitete.