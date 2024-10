In den nächsten Wochen werden den Plänen zufolge die CS-Kunden in Luxemburg und Hongkong migriert, danach folgt Singapur, sagte Dargan. Die übrigen Länder sind bis zum Jahresende und 2025 an der Reihe. Im Rahmen der Integration gebe die UBS zudem rund 90 Prozent der insgesamt 3000 CS-Applikationen auf. Bisher habe der Konzern davon rund 560 abgeschaltet, dazu etwa 40'000 der insgesamt rund 100'000 CS-Server.