Zudem hat die Grossbank die Vereinbarung über die Liquiditätshilfe-Darlehen der Schweizerischen Nationalbank in Höhe von bis zu 100 Milliarden Franken mit Ausfallgarantie des Bundes per sofort aufgelöst. Die mittlerweile in die UBS integrierte Credit Suisse habe die sogenannten ELA+ Darlehen (zusätzliche Emergency Liquidity Agreement) in Höhe von 50 Milliarden Franken an die SNB per 10. August vollständig zurückbezahlt, so die Grossbank.