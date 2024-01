Dieter Wemmer tritt als am längsten amtierendes VR-Mitglied nicht mehr zur Wiederwahl an. Er gehörte dem Aufsichtsgremium seit 2016 an. In seiner Amtszeit habe er einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Governance der UBS geleistet, hebt Kelleher in der Mitteilung lobend hervor.