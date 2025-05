In einer am Mittwoch publizierten Analyse zum Schweizer Tourismus rechnet das Chief Investment Office der UBS diesen Sommer mit einer Wachstumsverlangsamung: Die Zahl der Logiernächte dürfte noch um 0,5 Prozent zulegen, nachdem die Hotellerie in der Wintersaison 2024/25 noch ein Plus von 2,5 Prozent verbucht hat.