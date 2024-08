Rückläufige Erträge

Insgesamt erzielte die UBS von April bis Juni Erträge in Höhe von 11,9 Milliarden Dollar, womit sie ebenfalls unter dem Niveau des ersten Quartals lag (12,7 Mrd). Das Institut bekam dabei nicht zuletzt einen rückläufigen Zinsertrag zu spüren. Profitieren konnte die UBS dagegen von der regen Aktivität an den Kapitalmärkten - nicht zuletzt im Investment Banking - wie auch von Fortschritten bei der Abwicklungseinheit «Non core and legacy» (NCL).