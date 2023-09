Neu gehen die Ökonomen von UBS Switzerland für das Jahr 2023 von einem Wirtschaftswachstum von 0,7 Prozent aus, nachdem sie bisher ein Plus von 0,9 Prozent erwartet hatten. Für 2024 gehen sie von einem BIP-Wachstum von 0,9 Prozent (bisher 1,3 Prozent) aus, hiess es am Montag in einer Studie.