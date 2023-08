Kamp um Marktanteile beginnt

Bei aller Restrukturierung und sorgfältigen Umsetzung der Integration darf die UBS aber auch das operative Geschäft nicht vernachlässigen. Auch weitere Investitionen in Technologie dürfen nicht zu kurz kommen. Die UBS will auch «alles daransetzen», ihre Marktanteile in der Schweiz zu verteidigen. Man wolle so wenig wie möglich vom Kuchen verlieren, so Ermotti. Man müsse allerdings realistisch sein. Einige Kunden dürften sich nach dem Zusammenschluss neu diversifizieren wollen.