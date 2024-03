Es gilt aber zu beachten, dass die Angaben aus dem Geschäftsbericht von Ende 2022 stammen. Seither könnte es noch zu erheblichen Verschiebungen bei den Aktienpakten der UBS-Manager gekommen sein. So wurden etwa im Geschäftsbericht für die meisten GL-Mitglieder hohe Bestände an Aktien ausgewiesen (bis zu 1 Million Stück), die damals noch nicht übertragen worden waren. Der neue Geschäftsbericht 2023 mit aktuellen Angaben zum Aktienbesitz der Topetage soll am 28. März veröffentlicht werden.