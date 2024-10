Zudem machte die Bankengruppe weitere Fortschritte bei der CS-Integration. So konnten die risikogewichteten Aktiven (RWA) in der Abwicklungseinheit weiter reduziert werden, und die Bank sparte im dritten Quartal weitere 0,8 Milliarden an Kosten ein. Bis Ende 2024 will die UBS dann rund 7,5 Milliarden eingespart haben, was bereits klar mehr als der Hälfte der insgesamt angestrebten rund 13 Milliarden bis Ende 2026 entsprechen würde.